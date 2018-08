Down Dadi, i giochi battono l'indifferenza

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ADRIAI giochi griffati Down Dadi rompono il muro dell'indifferenza e promuovono la vera inclusione sociale. La casa delle associazioni di via Dante ha ospitato la seconda edizione di Giochi senza barriere 2.0, iniziativa promossa dall'associazione Down Dadi Adria nell'ambito del progetto Ludoteca Dadi Adriatic Lng. Il pomeriggio ha visto una numerosa partecipazione di famiglie che al momento dell'accoglienza hanno ricevuto un braccialetto d'ingresso con la scritta Metti in gioco il tuo cuore, un modo per ricordare che il motore del pomeriggio...