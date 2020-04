«Il virus non circola più per strada, ma non stiamo parlando di virus eliminato, debellato, ma di contenimento del contagio: il Coronavirus è ancora presente e la possibilità di contagi concreta se non vengono rispettate le misure di sicurezza».

A ribadirlo è il direttore generale dell'Ulss Antonio Compostella che non nasconde preoccupazione in vista delle riaperture: «Quando si aprirà la fase 2, ricordiamoci che la nostra quotidianità non sarà esente dal rischio di contagio: dobbiamo prepararci alla ripresa delle attività produttive e sociali, consci che dovremo cambiare molti dei nostri comportamenti quotidiani e che dovremo continuare a tenere alta l'attenzione ed essere responsabili e rispettosi delle buone pratiche. Un aspetto importante, che dovremo valutare con le direzioni delle case di cura, è quello relativo alle visite agli ospiti da parte dei familiari: ad oggi sono escluse per motivi di sicurezza e questa è stata una delle azioni più importanti per prevenire rischio di contagi, ma i parenti desiderano rivedere i propri cari.

Ogni attività, nella fase 2 dovrà ripensare le proprie caratteristiche organizzative».

Anche quando arriveranno le graduali riaperture, insomma, la situazione sarà lontana da un ritorno alla normalità. A meno di piacevoli sorprese dal punto di vista scientifico. Del resto, anche se sembra un'eternità, il virus è entrato nella nostra quotidianità solo da due mesi esatti. E ancora nessuno può dire di conoscerlo.

