L'Ulss 5 Polesana corre ai ripari. Nessuna corsa al Distretto e nessun rischio per gli assistiti dei dottori Lorenzo Targa e Licia Coletti che dall'1 aprile andranno in pensione. Da oggi, e fino al 31 marzo, vista l' attuale situazione legata all'emergenza Covid-19, per permettere ai cittadini la scelta del proprio medico curante in assoluta sicurezza, l'azienda sociosanitaria polesana invita l'utenza a chiamare, dalle 8 alle 17, dal 16 al 31 marzo, alcuni numeri dedicati: 0426-940500, 0426-940598, 0426-940692, 0426-940841, 0426-940574 e 0426-940576. Sarà necessario comunicare il codice fiscale e gli estremi di un documento di riconoscimento valido, proprio e degli eventuali familiari che si rappresentano per delega. Lo sportello fisico sarà chiuso. In città invece è attivo il numero Amico di Croce Verde 333 43 42 000 che fornisce un sostegno concreto agli anziani, disabili e a quelle persone che vivono momenti di fragilità, in questo periodo di emergenza sanitaria. Il Servizio di ascolto, attivo tutti i giorni (orario 7-22), renderà possibile la consegna di beni di prima necessità grazie alla collaborazione tra Comune, Croce Verde e la Protezione Civile.

G.Fra.

