Dottor Clown torna operativo non più nelle corsie degli ospedali e nelle case di riposo, ma a domicilio, grazie all'utilizzo di videochiamate su Whatsapp e Zoom. «Siamo lieti di presentarvi il nostro nuovo servizio, aperto a chiunque avesse voglia di ricevere un saluto e fare due chiacchiere con i clown - sottolineano i volontari - questa iniziativa si propone di portare un sorriso proprio come abbiamo sempre fatto tra le corsie dell'ospedale, con la differenza che non è rivolta solo ai ricoverati. È aperta a tutti, serve solo uno smartphone e il tempo di staccare la spina un attimo per volare con la fantasia». Per qualsiasi informazione e per prenotare la videochiamata, è possibile contattare il 351/5798355 Whatsapp, Dottor Clown Rovigo su Facebook, @dottorclownrovigo su Instagram. «La nostra iniziativa è rivolta a chiunque volesse fare due chiacchiere, ricevere un sorriso o un momento d'ascolto. Da mesi non siamo più attivi nel nostro servizio settimanale in alcuni reparti dell'ospedale, ma vogliamo esserci per tutti e tutte». Dottor Clown è attiva a Rovigo dal maggio 2005 all'ospedale. Svolge la sua attività anche in case di riposo e altri contesti dove i volontari possono portare un sorriso. Ha partecipato a missioni in Romania, India, Palestina, Argentina, Brasile, Tanzania, oltre a dare il proprio contributo nel sostenere le popolazioni colpite dal terremoto in Abruzzo 2010, in Emilia 2012 e Lazio 2016. Dopo un periodo di formazione, ha svolto attività di clowning nei reparti di Pediatria, Geriatria e Chirurgia. Annualmente forma nuovi volontari per poter svolgere la propria attività ospedaliera. Dottor Clown Rovigo fa parte della confederazione Dottor Clown Italia.

Marco Scarazzatti

