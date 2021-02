IL BOLLETTINO

ROVIGO Sono 47 le nuove positività di giornata, un numero che sembra far registrare una risalita rispetto ai livelli toccati nei giorni scorsi, lunedì erano state appena nove, anche se sostanzialmente si tratta di un'oscillazione che può dipendere da vari fattori. Così come alta è la variabilità del numero delle guarigioni, che ieri sono state 53, superando quindi i nuovi contagi e facendo sì che il numero dei polesani attualmente positivi torni nuovamente a calare, attestandosi a 896. L'incidenza, ovvero il numero di positività in rapporto alle persone sottoposte a test, continua a mantenersi al di sotto del 3%, 2,79%, e questo sembrerebbe portare a supporre che la situazione sia sostanzialmente stabile.

I RICOVERI

Resta stabile anche il numero dei ricoverati, 74, nonostante il decesso di un 89enne altopolesano che era ricoverato in Area medica al San Luca e che faceva parte del gruppo dei 30 degenti di Geriatria rimasti contagiati nel focolaio del reparto. Al momento ci sono 59 pazienti in Area medica a Trecenta, 6 in Terapia Intensiva sempre a Trecenta e 8 in Malattie Infettive a Rovigo. Il nuovo ricovero è quello di un paziente nel reparto di Psichiatria Covid all'ospedale di Adria, che dopo la chiusura dell'Area medica Covid torna ad ospitare pazienti oltre a quelli che ancora erano rimasti nell'ospedale di comunità. A conferma di come il fronte ospedaliero continui ad essere sottoposto a una continua pressione. E purtroppo continua è la catena di lutti: oltre al decesso dell'89enne, nel bollettino di ieri si dà conto anche di una seconda morte, di una persona non ospedalizzato, con il totale delle morti Covid in Polesine che arriva a 399.

CASE DI RIPOSO

Netto, invece, il miglioramento del quadro delle case di riposo, che nel recente passato erano arrivati a quasi 300 positivi totali e che invece ora fanno i conti con i casi residuali dei focolai in spegnimento. Al momento le positività sono quelle di due ospiti del Csa di Adria, di due ospiti e un operatore della Rsa San Martino di Castelmassa, 11 ospiti della Casa di Riposo San Gaetano di Crespino, due ospiti del Centro servizi La Residence di Ficarolo, un ospite della Casa Albergo di Lendinara, quattro ospiti e un operatore dell'Opera Pia Francesco Bottoni di Papozze, che era stato l'ultimo dei focolai più impegnativi, due ospiti e un operatore dell'Iras di Rovigo, un operatore della Casa di Riposo Sant'Antonio di Trecenta e un ospite e un operatore della Casa di Riposo Sant'Anna di Villadose.

I VACCINI

Per quanto riguarda i vaccini, con la campagna ancora con il freno a mano tirato a causa delle ridotte quantità di dosi disponibili, ieri ne sono arrivate 1.100 rispetto alle 3mila inizialmente previste, arrivano a circa 7.200 le persone che hanno completato la doppia somministrazione sui poco più di 8mila che hanno ricevuto la prima dose. Da oggi, intanto, il Covid Point di Adria cambia sede trasferendosi nella Casa delle Associazioni, in via Dante 13, per permettere l'allestimento e l'apertura del Centro vaccinale per la cosiddetta fase 1-B che prenderà il via, sempre con numeri ridotti per il problema dovuto all'approvvigionamento, nella sala Caponnetto accanto al centro commerciale Il Porto.

F.Cam.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA