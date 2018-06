Dopo tre anni Rovigo saluta il colonnello Sibilia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

GUARDIA DI FINANZAROVIGO Ha salutato Rovigo nel giardino della Prefettura. C'erano tutti, le autorità militari e civili, come si dice. Dal presidente del Tribunale Risi agli avvocati, dal comandante della Polizia locale Tesoro al procuratore Ruberto insieme ai sostituti Duò, Bombana e Rizzo, dall'ex vicesindaco Conchi al neovicesindaco Bimbatti, fino agli ex senatori Munerato e Amidei. In poco meno di tre anni da comandante provinciale della Guardia di Finanza il colonnello Nicola Sibilia, promosso al Servizio centrale di investigazione...