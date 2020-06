SPETTACOLI VIAGGIANTI

ROVIGO Davanti ad una trentina di persone, è finalmente ripartita l'epopea della famiglia Busnelli Niuman. Venerdì sera, nel tendone allestito a Grignano Polesine, sul terreno concesso in uso gratuito dall'associazione La Casa di Abraham, il circo toscano-veneto, ha eseguito il primo spettacolo dopo il lungo stop forzato dovuto al Covid-19. Distanze di sicurezza rispettate, procedure obbligatorie eseguite senza essere troppo invasivi: dalla misurazione della temperatura all'uso del gel igienizzante all'ingresso del tendone, fino alla scelta del posto a sedere, con distanza di almeno un metro tra persone non facenti parte della stessa famiglia.

PRIMO SPETTACOLO

Tutto è andato alla grande: va infatti ricordato che da domenica 23 febbraio all'altro ieri non si erano più svolti spettacoli nell'intero Polesine. Nessuno degli artisti è sembrato arrugginito, tutt'altro: tutti hanno saputo incantare grandi e piccini, nonostante uno spazio molto ridotto rispetto al consueto. Tra il pubblico anche il parroco di Borsea, don Silvio Baccaro, e la presidente de La Casa di Abraham, Susanna Carlesso che da quattro mesi hanno aiutato la famiglia di circensi. Sul posto è intervenuta una pattuglia di carabinieri, per constatare che tutto fosse in ordine e non ci fossero assembramenti.

CIRCO DI TRADIZIONE

La famiglia Busnelli propone un circo fortemente di tradizione, presentato da Andrea Bobba, con spazio a giovanissimi artisti internazionali, quali: David, Angel ed Elisabeth Busnelli, diplomatisi all'Accademia Circense di Cesenatico, tra giocolerie, trapezio ed equilibrismi. Si sono alternate varie esibizioni con gli animali cresciuti nel circo e addestrati dagli artisti stessi. Quindi la parata esotica con cammelli, poi i pony, tra questi c'è pure Rovigo, nato proprio nella città capoluogo. Non manca il simpaticissimo clown Arcangelo Busnelli, in arte Banana. «Ho vissuto accanto a loro in questi ultimi mesi, ho sofferto accanto a loro, ho condiviso con loro la sofferenza di non potersi muovere, di non poter lavorare, non potersi allenare, non poter vivere la loro vita - ha commentato Susanna Carlesso - Per loro è un nuovo inizio, un banco di prova. Tutto ridimensionato, tutto ridotto, ma tutto calcolato. Mi sono commossa perché ho rivissuto con loro tutte le fatiche».

VISITE AGLI ANIMALI

Alla fine tanti bambini volevano vedere da vicino gli animali, ma per evitare gli assembramenti, David Busnelli ha invitato tutti a venire nei pomeriggi, così da poter dare la possibilità di vederli in sicurezza. Fino al 28 giugno, in via Stopazzine 5, al costo di 6 euro, si potranno vedere ancora tanti spettacoli. Venerdì e lunedì alle 18, sabato alle 18 e alle 21, domenica alle 16 e alle 18. C'è l'obbligo della mascherina.

Marco Scarazzatti

© RIPRODUZIONE RISERVATA