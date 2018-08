Dopo il luna park il Censer ospiterà la Fiera agricola

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

GIOSTREROVIGO Le giostre, per quest'anno, resteranno nel piazzale del Censer, il tradizionale Luna Park si trasferirà infatti in Commenda nel 2019. Questa è la decisione presa dal Comune di Rovigo per le sorti del luna park, dopo la richiesta avanzata, nei giorni scorsi dal Consorzio universitario di viale Porta Adige di spostare le giostre in un altro punto della città. Il luna park infatti, dal 2011 trasferitosi nel piazzale del Censer da viale Tre Martiri in seguito alla realizzazione della nuova Questura, il prossimo anno sarà...