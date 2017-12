Dopo il Don Bosco, ecco il Duomo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA NOVITÀROVIGO Cinema in città non solo a Natale, ma dodici mesi all'anno. Dopo l'apertura della sala cinematografica del Don Bosco, un intervento tampone organizzato in tempi record dal Comune in collaborazione con la Pro Loco di Rovigo in seguito all'incendio che ha reso inagibile il Cinergia di Borsea, a riaccendere i proiettori sarà anche il cinema Duomo. L'offerta di film in città si farà così ancora più ricca: ad essere attive saranno infatti due sale, con programmazioni concentrate soprattutto nei fine settimana, film e cartoni...