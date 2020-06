Dopo due settimane senza nessun nuovo riscontro di positività si interrompe la serie di giorni consecutivi a zero, esattamente come era accaduto lo scorso 8 giugno. Due tamponi positivi in un mese è indubbiamente una cifra molto bassa, soprattutto a fronte della totale ripresa di ogni attività. E, anche, di un evidente calo generalizzato dell'attenzione. Effetto anche della constatazione dell'evidente minore aggressività attuale del virus. «Il nuovo caso di positività sottolinea il dg dell'Ulss Antonio Compostella - dimostra l'importanza degli screening, anche per gli accessi in urgenza». Il contagio è stato accertato in una 70enne bassopolesana, asintomatica, risultata positiva a un tampone eseguito al pronto soccorso di Adria dove è arrivata d'urgenza per motivi non legati al Covid: è stata operata e dimessa, in isolamento domiciliare. In totale le persone ancora in isolamento sono 52, mentre i casi totali di residenti in Polesine trovati positivi al virus salgono a 451. Aumentano, però, anche i guariti, ora 408: è arrivato infatti il doppio tampone negativo per uno dei due ospiti della Casa Sacra Famiglia di Fratta.

