Dopo di noi Al Rotary i particolari della legge

ROTARY CLUBROVIGO Uno stimolo in più per chiedere fatti concreti. Questo ha rappresentato l'incontro voluto dal Rotary Club e che si è tenuto a Teatro Studio. All'evento, voluto da Maurizio Zerilli, Enrico Casazza e Alessandro Massarente e tenutosi davanti a oltre 160 persone, si è parlato della legge sul dopo di noi. Si è parlato di un progetto rivolto principalmente ai genitori e ai tutori di persone affette da disabilità e di un programma di lavoro che offra alle persone con disabilità lieve e media, non contemplate dalla legge, la...