Dopo 60 anni nuove norme per i cimiteri

COMUNEROVIGO È in vigore il nuovo regolamento di Polizia mortuaria. Dopo oltre 60 anni sono state introdotte nuove importanti modifiche al documento comunale che disciplina il trattamento delle salme e il funzionamento dei cimiteri cittadini: le tariffe per la concessione dei loculi saranno finalmente rateizzabili e si potrà essere tumulati insieme al partner convivente, anche se non si è sposati. Emerge, inoltre, un significativo dato riguardante proprio la cremazione: tale scelta è raddoppiata negli ultimi quattro anni.NORME NUOVE«Il...