Dopo 40 anni disco verde alla bretella tra via Concilio Vaticano II e via Fermi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PIANO TRIENNALEROVIGO Varato il piano triennale delle opere pubbliche dell'Amministrazione Gaffeo: per il 2020 gli obiettivi sono 200mila euro per la ristrutturazione dell'ex liceo Celio, 2,6 milioni di euro per la ciclabile Destra Adige e, soprattutto, 500mila euro per il completamento della strada di collegamento tra via Concilio Vaticano II e via Fermi.APPELLO DEI RESIDENTINelle scorse settimane il rodigino Valter Giolo, residente proprio in via Concilio, aveva scritto di suo pugno una lettera al vetriolo contro Anas, chiedendo di...