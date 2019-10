DONNE NEL MIRINO ROVIGO In questo primo scorcio d'ottobre tre diverse vicende

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

DONNE NEL MIRINOROVIGO In questo primo scorcio d'ottobre tre diverse vicende ripropongono con forza anche in Polesine il tema delle aggressioni di mariti contro le mogli, proprio a due mesi dall'entrata in vigore del cosiddetto Codice Rosso, le nuove norme in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. Il 2 ottobre il ratto di una 24enne, che sarebbe stata picchiata e rapita dall'ex compagno e dai genitori di lui, che si sono presentati brandendo un taglierino, a Quistello, a casa dell'uomo dal quale era andata da pochi...