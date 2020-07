PARI OPPORTUNITÀ

ROVIGO Lendinara in prima linea contro la violenza sulle donne. Martedì scorso, durante il Comitato di Pilotaggio, che supporta la gestione del centro Antiviolenza del Polesine, l'assessore di Lendinara alle Pari Opportunità, Francesca Zeggio, ha consegnato una busta con una cospicua donazione offerta dai membri della Commissione Pari Opportunità del Comune di Lendinara. Il Centro Antiviolenza e il Comune di Rovigo hanno ringraziato Lendinara per la donazione, nonché i membri della Commissione. Un gesto di solidarietà nella lotta contro una piaga che purtroppo resta anche nel nostro territorio. La violenza contro le donne avviene per lo più in famiglia. Per aiutare le vittime di soprusi tra le mura domestiche sono attivi tre sportelli del Centro Antiviolenza del Polesine a Rovigo, Adria e Lendinara. Inoltre, Porto Viro ha creato un analogo servizio nel proprio territorio. I casi di donne che chiamano il numero telefonico del centro, l'anno scorso, sono state circa 80.

I DATI

Secondo i dati più di una donna su tre vittima della violenza del partner ha riportato ferite, lividi, contusioni o altre lesioni (37,6%). Nella maggior parte si tratta di lividi, ma circa il 20% è stata ricoverata in ospedale a seguito delle ferite riportate, e più di un quinto delle ricoverate ha avuto danni permanenti. Tra le straniere vittime di violenza da parte del partner, il 44,5% riportano ferite. La violenza nella coppia non si ferma neanche durante la gravidanza (11,8%). Per le donne che l'hanno subita in poco meno di 1 caso su 4 (23,9%) le violenze sono diminuite, mentre per l'11,3% delle donne sono addirittura aumentate e per il 5,7% iniziate. A seguito delle ripetute violenze dai partner più della metà delle vittime soffre di perdita di fiducia e autostima.

Tra le conseguenze, molto frequenti anche ansia, fobia e attacchi di panico, disperazione e sensazione di impotenza disturbi del sonno e dell'alimentazione, depressione, nonché difficoltà a concentrarsi e perdita della memoria, dolori ricorrenti nel corpo, difficoltà nel gestire i figli e infine autolesionismo o idee di suicidio. Da anni il Comitato Pari Opportunità del Polesine e il Centro antiviolenza cercando di aiutare le donne polesane e straniere che si trovano ad essere vittima di atti violenti da parte di mariti e compagni.

Ilaria Bellucco

