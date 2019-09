Donne fuori dal mondo del lavoro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LO STUDIOROVIGO Il lavoro in Polesine non dice donna. A dirlo sono i numeri del rapporto L'occupazione maschile e femminile in Veneto, un'analisi sulla situazione del personale e le pari opportunità nelle 1.047 aziende con oltre 100 dipendenti presenti in Veneto, curato dalla consigliere regionale di parità ed edito dalla Regione.LE PERCENTUALILa fotografia, per la stessa natura delle aziende in esame, quelle con più di 100 dipendenti, con dati aggiornati ad aprile 2018, è inevitabilmente parziale. E in Polesine deve fare i conti anche con...