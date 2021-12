Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

ADRIA«Per gli studenti delle scuole di Adria il 25 novembre deve diventare un percorso di riflessione per cambiare mentalità e la cultura». Significative le riflessioni e l'elaborato in power point, prodotti dai ragazzi degli istituti scolastici superiori durante la lezione di educazione civica trasmessa dal canale youtube del Comune, in sinergia con le forze dell'ordine e il personale del centro antiviolenza del Polesine in occasione...