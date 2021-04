Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

DONNE CORAGGIOSEROVIGO L'imprenditoria tutta al femminile, per tentare di sconfiggere la crisi, non solo mantiene aperta un'attività commerciale in centro storico a Rovigo, garantendo il lavoro a tre donne, ma riesce, grazie a un grande gioco di squadra, ad aprire un nuovo negozio, dando lavoro ad altre due persone. Sei donne che si dividono nella gestione di due esercizi commerciali, facendo la spola tra Adige e Po. Lisa Moretti, originaria...