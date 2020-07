AZIENDE

ROVIGO Dai disinfettanti al liquido per lenti a contatto, il bicchiere non è rimasto vuoto. Perché la chiusura totale del laboratorio chimico-farmaceutico già Esoform, poi Ecolab e ora, con l'acquisizione del ramo d'azienda, di nuovo Esoform, è stata scongiurata. Vero è che rispetto ai 43 dipendenti che il polo produttivo rodigino della multinazionale americana Ecolab aveva a settembre, quando ha annunciato la decisione di dismettere il sito, nella nuova azienda ne resteranno solo 15. A qualcuno è stato offerto da Ecolab un posto a Milano, qualcuno ha trovato un altro lavoro, ma praticamente altrettanti rispetto a quelli che mantengono il posto resterà in cassa integrazione fino a novembre, poi dovrà sperare che la crisi innescata dalla pandemia permetta loro di trovare una nuova occupazione. Il bicchiere, se non è del tutto vuoto, non è certo del tutto pieno. L'assessore regionale al Lavoro Elena Donazzan, che aveva aperto un tavolo di monitoraggio a Venezia, lo vede comunque mezzo pieno. «La positiva gestione della crisi aziendale del sito Ecolab di Rovigo, che ora rinasce grazie alla cessione del ramo di azienda, rappresenta una buona pratica di reindustrializzazione e dimostra la capacità dei vari attori coinvolti, istituzioni, aziende, associazioni sindacali e datoriali, di utilizzare tutti gli strumenti utili e opportuni, politiche attive e passive, accordi quadro, impegni reciproci, nell'interesse della salvaguardia delle attività produttive e del potenziale occupazionale. Una nuova opportunità aziendale dà continuità lavorativa a circa la metà dei dipendenti dell'ex Ecolab e al marchio storico Esoform, concesso da Ecolab, che valorizza la presenza quasi centenaria dell'azienda nel territorio. La buona gestione della crisi ha consentito di mantenere la potenzialità produttiva del sito in un territorio economicamente più fragile, peraltro con prospettive di futuri auspicabili ampliamenti, perseguendo l'obiettivo di accompagnare i lavoratori che non fanno attualmente parte del nuovo perimetro aziendale».

F.Cam.

