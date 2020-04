DONAZIONI

ROVIGO Anche il settore dei tubi incanala la propria generosità verso la sanità polesana. È il caso della Lareter, acronimo di Lavorazione resine termoplastiche, azienda con sede a Fiesso Umbertiano che si avvia verso il 60esimo anniversario della propria fondazione, in una storia di successo che l'ha portata a divenire un'importante multinazionale nella produzione di tubi, raccordi e condotte in Pvc e polietilene, che ha donato all'Ulss 5 un videolaringoscopio dedicato alle intubazioni difficili di pazienti affetti da Covid 19, della ditta Karl Storz Gmbh, già operativo a Trecenta. «Un sentito ringraziamento a Lareter che ha donato un'attrezzatura alla Terapia Intensiva ribadisce il dg dell'azienda sanitaria Compostella -, ma anche a tutta la società civile che ci sta vicina con donazioni di ogni tipo, da quelle più zuccherine come i dolci donati al personale di Trecenta o quelle gustose come le pizze recapitate all'ospedale di Rovigo, fino alle raccolte di denaro. Ognuno di questi gesti ha una sua importanza e ci fa sentire la vicinanza e il sostegno in un momento difficile sia professionalmente che psicologicamente. I nostri operatori sono in trincea e questi gesti sono davvero preziosi. In questi giorni difficili siamo sempre di corsa, ma mi auguro che il prima possibile saremo in grado di rendicontare come abbiamo speso tutti i soldi che ci sono stati donati».

RACCOLTE DI FONDI

Anche il Soroptimist International club di Rovigo si è rimboccato le maniche per dare il proprio contributo. Sia nel servizio di supporto psicologico, via messaggio WhatsApp al numero 447857546048 o via mail all'indirizzo assistenza.psicologhe@soroptimist.it, sia, soprattutto, sostenendo con una donazione di 7mila euro la Casa Sacra Famiglia di Fratta, dove sono risultati positivi al virus 6 ospiti e tre operatrici: «Il club ha accolto si spiega in una nota - la segnalazione di una socia impegnata nel settore sanitario ed è emersa una situazione grave e bisognosa di un intervento all'Istituto delle Figlie di Santa Maria della Provvidenza Casa Sacra Famiglia, casa di riposo per signore anziane e centro socio-riabilitativo per persone adulte con handicap mentale. Il club ha quindi provveduto a versare la somma di 7mila euro all'istituto, che sarà impegnata, come riporta la superiora, a coprire la necessità di implementare le ore del personale, Oss, infermieri e cuochi». In prima linea in questi durissimi giorni la Protezione civile provinciale. Impegnata, si rimarca in una nota di Palazzo Celio «sin dall'inizio con tutte le unità in attività rivolte alla popolazione della provincia: sanificazione di locali infetti, acquisto mascherine, eccetera. Per sostenere tutto questo può essere fatta una donazione tramite bonifico usando le seguenti coordinate bancarie: Tesoreria Intesa San Paolo (causale del versamento: Donazione a favore della Protezione civile) Iban IT06T0306912117100000046189».

