DONAZIONI DI SANGUE

ROVIGO Donatori di sangue in prima linea per l'emergenza coronavirus. Al via la prenotazione per tutte le donazioni. In considerazione dei buoni risultati sinora raggiunti con la prenotazione delle donazioni nelle giornate di venerdì e sabato, nell'ottica di assicurare la massima sicurezza sia ai donatori che al personale sanitario in servizio, Avis Rovigo e Fidas Polesana, in accordo con il Dipartimento di medicina trasfusionale dell'Ulss 5 Polesana, stanno organizzando la prenotazione delle donazioni tutti i giorni della settimana e in tutti i tre centri polesani, Adria, Rovigo e Trecenta, per rafforzare le misure di prevenzione.

TRE CENTRI ATTIVI

Le donazioni durante questo periodo di emergenza dovranno essere regolamentate in modo cadenzato, al fine di evitare gli assembramenti nei luoghi di visita, raccolta e trasfusione, nonché garantire la distanza di sicurezza di almeno 1 metro negli ambienti chiusi. I presidenti di Avis Provinciale Rovigo, Barbara Garbellini, e Fidas Polesana, Luca Callegari, parlano di una sfida: «In questi giorni di grave emergenza per il nostro Paese - dicono - i donatori di sangue sono in prima linea. I donatori polesani da sempre si distinguono per la loro generosità e ancora lo sapranno dimostrare. Invitiamo tutti i donatori ad accordarsi telefonicamente con gli uffici di chiamata associativi per prenotare la loro donazione. Il personale di segreteria e i volontari stanno lavorando alacremente per organizzare al meglio la chiamata e conseguentemente gli accessi ai centri trasfusionali, contenendo i tempi di attesa. Al momento della prenotazione telefonica gli uffici acquisiranno informazioni importanti dal donatore in ordine alle sue condizioni di salute».

PERCORSI SELEZIONATI

«All' arrivo al centro trasfusionale saranno sottoposti ad un apposto triage, con misurazione della febbre, da parte di personale sanitario - continuano i responsabili - Compilato il questionario anamnestico e la visita medica, potranno accedere alla donazione».

MOVIMENTO CONSENTITO

In forza di esplicita circolare del Ministero della Salute, inoltre, i donatori sono espressamente autorizzati a circolare nel territorio per il tempo strettamente necessario ad effettuare la donazione di sangue, compilando l'apposita auto-dichiarazione e specificando che si stanno recando o stanno tornando dalla donazione di sangue.

L'APPELLO

«I tempi che stiamo affrontiamo sono difficili - concludono Garbellini e Callegari -, ma tutti insieme, ciascuno per la propria parte, sapremo affrontarli e sapremo continuare a portare speranza agli ammalati che attendono il nostro aiuto. In questo periodo di emergenza i donatori polesani hanno risposto tempestivamente agli appelli diffusi da parte dei responsabili delle associazioni, garantendo così l'autosufficienza provinciale nonché il ripristino delle scorte necessarie in caso di emergenza, di fatto facendo fronte a quelle che potevano essere preoccupanti criticità. Il servizio dell'ufficio di chiamata e di prenotazione della donazione, oltre che per ragioni di sicurezza logistica è altresì importante per non vanificare le generose donazioni».

PRENOTAZIONI TELEFONICHE

Il servizio di prenotazione consente di poter espletare la donazione in tutta sicurezza anche nel territorio della provincia di Rovigo, nel rispetto dei protocolli adottati dalle autorità sanitarie per contenere la diffusione del virus.

Guido Fraccon

