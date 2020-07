ASSEMBLEA DELL'AVIS

ROVIGO Dall'assemblea dell'Avis comunale di Rovigo arrivano numeri positivi per l'aumento dei donatori iscritti, non solo nel 2019 ma anche nella prima parte del 2020 nonostante le difficoltà dovute all'emergenza coronavirus. L'assemblea ordinaria annuale dell'associazione dei donatori ha approvato i rendiconti consuntivo 2019 e preventivo 2020 e ha nominato i delegati all'assemblea provinciale prevista il prossimo 1° agosto. La nuova convocazione è arrivata dopo il rinvio del 27 febbraio causato dall'emergenza sanitaria: l'incontro si è svolto in seconda convocazione negli spazi antistanti al teatro di San Bortolo messi a disposizione dalla parrocchia di San Bartolomeo.

IL BILANCIO

La presidente dell'Avis comunale di Rovigo Barbara Cavallaro ha ringraziato la generosità dei donatori rodigini. Chiuso infatti il 2019 con 1.718 soci (erano 1.693 i donatori a fine 2018), da inizio anno il numero degli iscritti all'Avis di Rovigo ha continuato ad aumentare. Alla data dell'assemblea la famiglia dell'Avis comunale conta infatti 1.759 soci: sono 41 in più da inizio anno e 16 si sono aggiunti dall'inizio della pandemia di coronavirus. Tuttavia, la presidente ha rilevato che la tendenza locale di crescita del numero di associati non può tranquillizzare perché il trend a livello nazionale mostra in calo le iscrizioni e le donazioni. Nei primi 5 mesi del 2020 le unità di globuli rossi prodotte grazie alle donazioni risultano in calo del 12,9% in Italia (in Veneto -7,4%) rispetto allo stesso periodo del 2019. Ma sono diminuite anche le unità consumate (-12,5% la media nazionale), per effetto della rimodulazione delle attività ospedaliere con lo stop ad esempio, durante la fase di massima emergenza, degli interventi chirurgici che potevano essere rimandati senza rischi.

PROGRAMMA RIVISTO

L'emergenza sanitaria ha ridimensionato anche il programma di attività previste dall'Avis comunale per sensibilizzare la popolazione alla donazione, a causa delle misure per il contenimento della pandemia. L'associazione si prepara ora a partecipare a eventi in centro, come il Drum galà del 22 agosto e la Baseball night dell'11 settembre.

