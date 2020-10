(E.Bar.) Un milione di euro. A tanto ammonta la spesa che la Fondazione Cariparo ha messo sul piatto per incrementare la dotazione tecnologica dell'Ulss 5 polesana, vista l'impennata di contagi dell'ultimo periodo. L'azienda sanitaria ha coinvolto la Fondazione nella realizzazione del progetto di miglioramento tecnologico delle attrezzature per l'assistenza nelle aree critiche. Attrezzature che proprio alla luce dell'emergenza in corso, risultano fondamentali per incrementare la disponibilità di posti letto in terapia intensiva e subintensiva, sostituendo e migliorando quelle attualmente presenti. Nel dettaglio, la cifra è stata destinata all'acquisto di nove ventilatori di rianimazione fascia alta con misura avanzata di macchina respiratoria, dieci ventilatori di rianimazione fascia alta, otto ventilatori-respiratori per anestesia, cinque monitor per la valutazione della profondità dell'anestesia, un monitor per la misurazione della gittata cardiaca, due ventilatori polmonari mmagnetici e quattro ventilatori portatili. Sentito il ringraziamento che il direttore generale dell'Ulss 5 Antonio Compostella, insieme alla direzione strategica dell'azienda, rivolge alla Fondazione Cariparo per il sostanzioso supporto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA