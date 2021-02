SOLIDARIETÀ

ROVIGO La pandemia non ferma la Giornata di raccolta del farmaco, che torna dal 9 al 15 febbraio. Mai come in questo momento storico, la solidarietà assume un'importanza cruciale per sostenere chi ha difficoltà ad affrontare le spese per curarsi. «Iniziativa importantissima ha spiegato il sindaco Edoardo Gaffeo - siamo felici di sostenere un lavoro di squadra avviato anni fa che continua a dare molte soddisfazioni, soprattutto in un momento difficile come questo, dove la valenza del progetto assume ancora maggiore importanza».

Nelle oltre cinquemila farmacie che aderiscono in tutta Italia, riconoscibili perché espongono la locandina dell'iniziativa e il cui elenco è consultabile su www.bancofaramceutico.org, sarà chiesto ai cittadini di donare uno o più medicinali da banco per i bisognosi. I farmaci raccolti (541.175 nel 2020, pari a 4.072.346 euro) saranno consegnati a oltre 1.800 realtà assistenziali che si prendono cura delle persone indigenti, offrendo loro, gratuitamente, cure e medicinali.

L'IMPEGNO

In Polesine la raccolta si svolgerà in ben 32 farmacie. «I volontari del Banco farmaceutico - ha spiegato il responsabile Paolo Avezzù - sabato saranno fuori dalle farmacie che partecipano. I farmaci sosterranno 17 realtà locali che si prendono cura dei bisognosi. Durante l'edizione del 2020 sono state raccolte 2.653 confezioni di farmaci (pari a un valore di 20.360 euro) che hanno aiutato 1.014 ospiti di 16 enti. In Veneto, nel 2020, sono state raccolte 44.949 confezioni di farmaci in 1.509 farmacie, pari a un valore di 339.611 euro. I medicinali donati hanno contribuito a curare 38.007 persone, aiutate da 137 realtà caritative venete».

La raccolta si volge sotto l'Alto patronato del Presidente della Repubblica, con il patrocinio dell'Aifa e in collaborazione con Cdo Opere sociali, Federfarma, Fofi, Federchimica Assosalute, Egualia Industrie farmaci accessibili, Federsalus e BfResearch. Intesa Sanpaolo è partner istituzionale dell'iniziativa. Importante il contributo di Ibsa, Teva ed Eg Stada group, e al sostegno di Doc generici, Zentiva, Dhl Supply chain e Piam farmaceutici. La Giornata è supportata, inoltre, da Responsabilità sociale Rai, Mediafriends, La7, Sky per il sociale e Pubblicità progresso.

«Quest'anno - ha spiegato il presidente del Banco - la raccolta si farà non solo nonostante la pandemia, ma a motivo di questa: a causa della crisi economica innescatasi, tante persone hanno perso il lavoro, chiuso l'attività o subito una riduzione del proprio reddito. Chi era già povero è stato spinto in una condizione di ulteriore marginalità». «Aggiungo il mio apprezzamento e sostegno a queste iniziative che si ripetono ogni anno - ha concluso l'assessore al Welfare Mirella Zambello - mettendo in rete le generosità di molti cittadini con la possibilità che le associazioni hanno di sostenere le persone e le famiglie in situazione di disagio anche per l'acquisto di farmaci. La pandemia ha amplificato le difficoltà economiche, perciò questa raccolta risulta particolarmente importante. È un messaggio di vicinanza e di collaborazione tra istituzioni, farmacie pubbliche e private assieme alle associazioni per non lasciare solo nessuno».

R. Mer.

