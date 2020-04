IL PARROCO

TAGLIO DI PO L'Unità pastorale tra le parrocchie di San Francesco d'Assisi, Taglio di Po capoluogo e frazione di Mazzorno Destro, facente parte della diocesi di Chioggia, da circa sette mesi ha tre sacerdoti diocesani dopo che per 80 anni vi sono stati i frati minori francescani, con parroco don Damiano Vianello. Costretto, insieme ai due vicari don Stefanio Nardelli e don Giuseppe Cremonese, a osservare le disposizioni sulla pandemia, con la sospensione delle messe e di qualsiasi celebrazione religiosa da circa due mesi: è stato necessario per sconfiggere il virus? «È il cuore della questione. Ormai da due mesi le istituzioni religiose si sono accordate col Governo per la sospensione del culto e della formazione. Questa scelta è stata dolorosa e difficile e ha innescato una serie di cambiamenti nella prassi ecclesiale i cui frutti li vedremo nel tempo. La scelta ha aiutato a far sì che non ci fossero assembramenti tali da favorire il contagio. Vorrei dire che magari questa chiusura poteva essere valutata in modo diverso, in base al tipo di proposta. Penso alla nostra messa feriale che intercetta 30 o 40 persone, la Liturgia delle ore con circa una decina, o gli incontri della sera che mai hanno superato le venti unità. Visti gli spazi a disposizione e la possibilità di rispettare distanze e usare protezioni, probabilmente si poteva valutare una differenziazione di limitazione».

TORNARE AI RITI

Si avvicina la fase 2, ma dell'apertura degli edifici religiosi non si parla. Che ne pensa? «Ciò che ha creato una ferita profonda nella comunità è stata l'impossibilità a salutare dignitosamente, per l'ultima volta, i propri cari venuti a mancare. Spero vivamente che in questa fase 2 si possa fare una valutazione più obiettiva dei rischi e delle possibilità che in effetti ci possono essere, come la celebrazione della messa feriale o le esequie con il controllo degli accessi e delle distanze. La nostra chiesa può contenere tranquillamente oltre 400 posti a sedere. Credo ci siano ampi margini per vivere in sicurezza le celebrazioni. Che dire poi della Caritas che da due mesi raccoglie generi alimentari e li consegna porta a porta, o della segreteria che su appuntamento raccoglie le necessità della comunità? Infine l'oratorio, chiuso. Questo sì resta un segno forte di sofferenza che spero in modalità e tempi diversi possa trovare per il tempo estivo una intelligente riapertura».

SICUREZZA ASSICURATA

Sareste in grado di garantire l'osservanza delle disposizioni che verranno impartite (distanza di sicurezza, mascherine, guanti)? «Siamo pronti a garantire sicurezza, orari, dispositivi di sicurezza individuale e igiene. Basta che i nostri responsabili ci diano il via».

Oltre che parroco, è anche presidente nazionale del Noi Associazione Promozione sociale, oratori e circoli, diffusa in tutta Italia: cosa si aspetta per la riapertura delle attività del Terzo settore? «Al Noi fanno riferimento quasi 1.400 oratori per oltre 300mila aderenti. Mi aspetto che il super comitato voluto dalle istituzioni per gestire questa emergenza abbia l'intelligenza di accogliere la grande opera che quasi otto milioni di volontari e oltre 700mila lavoratori svolgono ogni giorno in tutte le forme del terzo settore. La chiusura totale diventi in questa fase 2 una sapiente riapertura degli spazi e dei luoghi che fino a due mesi fa erano occasione di formazione e crescita per la comunità».

Giannino Dian

