IL PRETE DEGLI ULTIMI

ROVIGO Don Silvio Baccaro ha finalmente ricevuto la notizia di essere risultato negativo all'ultimo tampone effettuato nella giornata di mercoledì. Il parroco di Borsea, proprio in occasione della ricorrenza del ventennale di presenza nella frazione rodigina, può quindi uscire dal lungo periodo di isolamento, durato quasi un mese.

L'ANNUNCIO

«Sono a dir poco emozionato, commosso e felice di avere avuto questo responso - commenta con entusiasmo il sacerdote originario di Villanova del Ghebbo - Questo non significa però che io possa celebrare subito le messe, anzi bisognerà vedere quando potrò tornare a farlo. L'importante per me era tornare alla vita di prima, andando tra la gente e aiutando i miei parrocchiani».

FUORI DALL'ISOLAMENTO

Finisce dunque un vero e proprio incubo, iniziato tra il 23 e il 24 ottobre scorso, quando don Silvio, risultato positivo a un tampone in seguito ad alcuni casi di contagio riscontrati tra gli ospiti del centro Cuore Nuovo di Borsea.

SANIFICAZIONE

«Chiaramente la prima tappa da fare sarà quella di provvedere con la sanificazione della canonica - prosegue don Silvio - Poi, piano piano, tutto potrà tornare a essere come prima. Lascio quindi la stanza che mi è stata messa a disposizione con molta disponibilità e gentilezza dall'associazione La Casa di Abraham di Grignano Polesine. In questi 27 giorni di isolamento posso dire con enorme gioia di non essermi mai sentito da solo, in quanto ogni giorno ho ricevuto svariate telefonate da parte di tantissime persone, che mi hanno tenuto alto il morale. È stato un periodo che mi ha messo a dura prova, non tanto perché mi sentissi male fisicamente, visto che tra l'altro ero un positivo asintomatico, quanto piuttosto per il fatto che mi ero stancato di stare al chiuso, senza essere attivo come sempre».

Marco Scarazzatti

