FESTA RIMANDATA

ROVIGO Resta in isolamento, don Silvio Baccaro, il prete degli ultimi. Ma di certo non si può sentire solo in questo momento, pur essendo abituato a stare tra la gente e non certo rinchiuso tra le mura di una stanza. La comunità parrocchiale di Borsea gli ha dedicato ieri una bellissima sorpresa, in occasione dei vent'anni di presenza nella frazione alle porte di Rovigo. Un maxi-striscione, apposto sul muro della canonica, nel quale, oltre alla foto di don Silvio, compare la frase Vent'anni insieme di piccole cose, con grande amore. Grazie don Silvio. Giusto ieri, infatti, si è festeggiato il ventennale dalla nomina del parroco originario di Villanova del Ghebbo, che avrebbe tanto voluto essere vicino ai suoi parrocchiani, per celebrare con loro, questo storico anniversario.

LA SORPRESA

«È stata per me una gran bella sorpresa apprendere di questo manifesto - afferma don Silvio dalla sede della Casa di Abraham di Grignano, dove si trova dal 24 ottobre scorso - Mi rende il cuore pieno di gioia e speranza. In questi vent'anni ho affrontato tante battaglie: dal ripristino dell'edificio della scuola materna, che ha quasi 70 anni, alla creazione del centro Cuore Nuovo, dai lavori alla canonica alla chiusura della chiesa di San Zenone due anni per restauro. Ricordo però anche tanti bei momenti: come i viaggi dal Papa, la canonizzazione di Madre Teresa di Calcutta. Ho trovato a Borsea un esempio di gente molto disponibile verso il prossimo. Quando sono arrivato si parlava di un paese dormitorio, essendo a ridosso di Rovigo, invece è un paese più che mai vivo. Ringrazio tutti. Sono 27 giorni che mi trovo in isolamento, Sono in attesa dell'esito del tampone di mercoledì. Ho appreso con gioia che tutti gli ospiti della canonica sono negativi, a parte uno, che sta guarendo in ospedale».

Don Silvio Baccaro coglie l'occasione per ringraziare due persone speciali: «Stefania la catechista, e Creola, che da 25 anni dirige la scuola materna». Il Consiglio pastorale, tramite Andrea Borgato, spiega il senso dello striscione che campeggia a Borsea. «E' stato pensato da alcuni giovani della parrocchia, ricorda i vent'anni di presenza da noi, in attesa di altre iniziative da fare in un momento successivo, quando l'emergenza sanitaria sarà finita. Un piccolo gesto, che intende manifestare a don Silvio affetto, riconoscenza e stima per il tanto bene che in questi anni ha offerto, senza mai risparmiarsi. La comunità lo sta attendendo per riaccoglierlo, dopo un'assenza di diverse settimane, che gli sono servite per affrontare e sconfiggere, come per tanti altri polesani, quel virus che sta assediando il mondo. La festa per lui è solo rimandata».

Marco Scarazzatti

