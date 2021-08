Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

DIOCESIROVIGO Dopo oltre vent'anni, don Silvio Baccaro saluta Borsea. La sua nuova destinazione è la parrocchia di Costa di Rovigo, Villamarzana e Gognano. «La notizia l'avevo appresa dal vescovo monsignor Pierantonio Pavanello ancora due mesi fa, ma l'ho comunicato ai fedeli solamente nel corso della messa di domenica - afferma don Silvio - sono stati 21 anni molto intensi, vissuti a fianco di persone per me diventate speciali. Per questo...