ADRIALa salma di don Giuseppe Mazzocco è finalmente rientrata in Italia. Risolte le incomprensioni tra il Consolato italiano e l'aeroporto di Malpensa, la bara con i resti mortali del sacerdote, stroncato in missione a Beira, in Mozambico, il 23 giugno scorso a causa di un ictus che l'ha colto mentre stava pranzando, era partita domenica pomeriggio alle 14.30 dall'aeroporto di Mavalane - Maputo in direzione di Milano - Malpensa. Una volta...