PORTO VIRO

Tra limitazioni e precauzioni imposte dalla pandemia, oltre al dispiego di luminarie in città lo spirito natalizio sarà tenuto in vita in favore dei più piccoli. E proprio per loro domenica ci sarà un doppio appuntamento. Saltato martedì 8 per il maltempo, la Pro Loco di Donada proverà a riproporre la tradizionale consegna a Babbo Natale delle letterine. Ci si troverà dalle 10 alle 12 in piazza Marconi di fronte alla chiesa, con l'augurio che questa volta la pioggia non rovini l'evento. Altre letterine potranno essere depositate nella cassetta postale di Babbo Natale installata all'interno del parco le Dune in zona Fornaci e sarà attiva fino a domenica 20. La particolarità è che a tutti i bambini che utilizzeranno questo speciale servizio postale natalizio, verrà consegnato un numerino per partecipare all'estrazione Magia del Natale che avverrà domenica alle 15 a cura dell'associazione Le Dune. Per tutti i bambini ci sarà comunque un omaggio e tanto per loro che per i loro accompagnatori, potrà essere un'occasione per scoprire o vedere anche nel periodo invernale le ricchezze naturali che offrono le dune fossili e la pineta.

E. Gar.

