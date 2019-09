Domenica di festa al Rifugio Cipa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ANIMALIROVIGO Adozioni a distanza e Bau bar, la pesca di beneficenza, il banchetto con gadget e l'angolo informazioni sono alcune delle opportunità che domenica offrirà l'evento Rifugio in festa, organizzato al Rifugio Cipa in via Argine Zucca 3 a partire dalle 9 dalla sezione di Rovigo della Lega nazionale per la difesa del cane. I volontari della Lega del cane accompagneranno i partecipanti nella struttura per far conoscere gli ospiti del Rifugio a Fenil del Turco, e presentare le attività svolte, molto spesso in collaborazione con le...