ROVIGO Dopo la decisione presa venerdì dalla Regione di chiudere i supermercati la domenica, la corsa alla spesa ieri mattina ha subito un'inevitabile accelerata. Le file davanti ai supermercati della città, già dalle prime ore del sabato, erano infatti molto lunghe. Per riuscire ad entrare a fare la spesa l'attesa media era infatti di almeno 15-20 minuti. Molti, ma non tutti, con mascherina stretta al volto e guanti in lattice per fare scorta di cibo e bevande. Ieri, il supermercato Aliper di via Porta Adige ha reso inaccessibili i reparti di abbigliamento, cartoleria e articoli per la casa. Le corsie che propongono questi prodotti sono state infatti sigillate da alcune teli di plastica. Questi prodotti non sono vendibili sabato e domenica, avvisano i cartelli. «Abbiamo fatti questa scelta spiega il direttore dell'Aliper Luciano Mantovani per velocizzare la spesa. Visto il momento delicato e il maggiore afflusso che c'è, in particolare il sabato, già ad inizio settimana l'azienda ha deciso di limitare gli acquisti ai genere di prima necessità, dunque agli alimenti».

ACQUISTI LIMITATI

Non solo. «È anche una questione di rispetto per le attività che propongono quella tipologia di merci ma non possono rimanere aperti. Una forma di correttezza». L' Aliper ieri ha anche cambiato la modalità di accesso al centro, all'esterno infatti è stato creato un percorso simile ad un labirinto che i carrelli devono seguire, con il rispetto delle relative distanze, per entrare a fare la spesa. «La situazione era diventata particolarmente pericolosa per i clienti spiega il direttore del supermercato la fila di carrelli in attesa raggiungeva ormai la strada e il parcheggio, siamo dovuti dunque intervenire per mettere in sicurezza i clienti. Nessuno si lamenta dell'attesa, è un clima davvero surreale. Fino a qualche settimana fa l'attesa era qualcosa che comunque suscitava nervosismo. Ora, invece, fortunatamente tutti sembrano avere capito l'emergenza: si mettono in fila, mantengono le distanze e attendono con calma il loro turno. Grazie anche alla collaborazione dei clienti, riusciamo ad evitare assembramenti all'interno del supermercato. Mantenere il controllo della situazione in questo momento è molto importante e ci permette di lavorare con più serenità».

LA PAZIENZA

A volte sono gli stessi clienti che segnalano alla direzione potenziali situazioni a rischio che si creano lungo le corsie. Ieri, ad esempio, una cliente si è avvicinata ad una guardia del supermercato per avvisare che un gruppetto di tre persone, sprovviste di mascherina, si erano fermate a chiacchierare creando un pericolo un rischioso ingorgo' di carrelli. Le guardie hanno dunque subito invitato i clienti in questione a distanziarsi. Intorno a mezzogiorno, una decina di dipendenti del supermercato si sono messi al lavoro per riempire gli scaffali completamente svuotati al mattino: pasta, formaggi, farina, lievito ed acqua i prodotti andati in poche ore infatti a ruba. Nonostante infatti, per il momento, non esista il pericolo della chiusura dei negozi di alimenti, anche la spesa dei rodigini sembra essere all'improvviso lievitata. Anche ieri infatti i carrelli in uscita dai vari supermercati della città apparivano colmi di prodotti, in particolare cibo in scatola. A scatenare la paura di una improbabile carestia, anche la decisione del governatore Luca Zaia di chiudere i negozi di alimentari la domenica. A subire un'impennata, in questi giorni, anche la spesa online. Anche ieri il telefono dei supermercati della città sembrava impazzito dalle chiamate, in particolare di anziani, che chiedono se è possibile ricevere la spesa a domicilio o trovarla pronta al loro arrivo in negozio.

Roberta Merlin

