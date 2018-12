Domenica con le bancarelle in Corso

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

GIORNO DI RECUPEROROVIGO Oggi le bancarelle del mercato settimanale riempiranno le centralissime strade del centro storico. Visto che il giorno di Natale e quello di Capodanno cadono di martedì, l'Amministrazione comunale, in accordo con le associazioni di categoria, ha dovuto spostare a una nuova data l'appuntamento con il commercio ambulante, scegliendo proprio oggi 30 dicembre. Lo spostamento del mercato settimanale, quando non si può svolgere per motivi festivi o di altra natura, è un obbligo di legge che la Regione impone per...