Domenica a San Pio X il mercatino dei ragazzi

SAN PIO XROVIGO Sarà recuperata domenica la nona edizione del Mercatino dei ragazzi a San Pio X, saltato a maggio a causa del maltempo: vedrà come sempre attive protagoniste le associazioni del Terzo settore e attori principali i ragazzi dai 6 ai 15 anni. Attività di carattere sportivo, culturale e sociale, giochi e laboratori, passeggiate in bicicletta e liberazione di animali selvatici per un ricco programma dedicato ai ragazzi e alle loro famiglie. Le finalità della manifestazione sono quelle di educare alla solidarietà e al...