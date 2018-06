Domani via Verdi e via Mazzini chiuse dalle 7 alle 20

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Domani e sabato 30 giugno via Mazzini e via Verdi saranno chiuse al traffico. L'ordinanza del comando di Polizia municipale prevede la chiusura dalle 7 alle 20, per tutti i veicoli, comprese le biciclette. Il provvedimento nasce per consentire lo svolgimento in sicurezza di due udienze riguardanti i venetisti che quattro anni fa finirono sotto inchiesta per il progetto di insurrezione che avrebbe dovuto portare all'occupazione di piazza San Marco a Venezia. L'ordinanza comunale stabilisce anche l'inversione del senso di marcia di via Mure San...