Domani via ai saldi ma nel pessimismo

SVENDITE

ROVIGO Inizia domani la stagione dei saldi invernali, ma rispetto al passato forse mai stata così diversa la vigilia di un appuntamento che riusciva a muovere, a caccia delle occasioni più invitanti, il popolo dei saldi. Sarà il clima di incertezza economica. Saranno la concorrenza online e fenomeni come il Black friday che stanno cambiando i tempi e i modi degli acquisti, ma da più parti si richiede una nuova regolamentazione, prima che sia troppo tardi. «Il Black friday, per esempio - spiega il presidente di Ascom Confcommercio Rovigo, Stefano Pattaro - è per il mercato anglosassone, fatto di multinazionali, mentre quello italiano è strutturato sulle piccole aziende», e se le prime riescono ancora a muoversi su praterie fiscali per gli incassi, per i negozi fisici in Italia non è lo stesso: quindi «senza un intervento della politica - continua Pattaro - i piccoli esercizi andranno in via di estinzione. Il Black friday è avvertito dal consumatore medio in modo molto più grande della realtà che indicano i numeri. È una bellissima operazione di marketing, ma il problema è che dieci giorni prima del Black friday, e dieci giorni dopo non si lavora nei negozi. E poi in tre o quattro giorni si concentra il fatturato senza che ci siano margini di guadagno: è un autogol in piena regola per il commercio, soprattutto nel settore moda», perché sulla merce di stagione non c'è modo di fare sconti in novembre, e così i ribassi diventano perdite.

IL PROBLEMA FIDUCIA

«L'online non è l'unica questione aperta - aggiunge Pattaro - negli ultimi dieci anni è cambiato il modo di consumare, perché i redditi, in media, sono rimasti uguali o sono diminuiti, mentre è aumentato il risparmio. Per far ripartire i consumi manca la fiducia. E manca una politica che dia un quadro di regole stabile per fare investimenti di lungo periodo. E intanto, i saldi non sono più un evento». Così alla viglia della loro partenza il presidente Pattaro dà un consiglio ai consumatori: «Diffidate dagli sconti troppo elevati. Già il 50% significa che non c'è margine e i rivenditori non guadagnano nulla».

NORME DA RIVEDERE

Per il presidente di Confesercenti Rovigo, Vittorio Ceccato, le aspettative dai saldi sono alte perché c'è da recuperare un 2019 difficile. «Diciamo da tempo, però, che andrebbe rivista la normativa», puntualizza, perché da regione a regione continuano a non essere uniformi né le date di partenza né i periodi di durata dei saldi, e soprattutto si riscontrano situazioni che «non seguono le regole: ci sono offerte e sconti che si ripetono fuori dal periodo dei saldi, e poi promozioni commerciali mascherate dai rinnovo locali o rinnovo gestione: sono tutte iniziative che smorzano l'effetto dei saldi». Così «già da un po' di anni non c'è più la corsa ai saldi»: è una situazione da correggere, secondo il presidente di Confesercenti Rovigo, posticipando la partenza in un periodo effettivamente a ridosso della fine stagione, e accorciandone la durata, perché ormai si rimandano gli acquisti ai momenti finali, quando la percentuale di sconto tende a salire. «I volumi di vendite - riprende Ceccato - sono cambiati a tutti i livelli negli ultimi anni: oggi si sente meno l'effetto di vantaggio reciproco che i saldi dovrebbero portare ai negozianti da una parte, permettendogli di vendere i prodotti rimasti in magazzino, e ai clienti dall'altra grazie ai prezzi a maggiore sconto. Succede, invece, che i commercianti si ritrovano ad avere più battaglie da affrontare: le vendite online, per esempio, e le occasioni a prezzi speciali come il Black friday. Per questo i saldi restano attesi da commercianti e clienti, ma a queste condizioni non sono più così determinanti. E quindi Confesercenti chiede che sia rivista la normativa in materia».

Nicola Astolfi

© RIPRODUZIONE RISERVATA