Dopo la pausa di Ferragosto, il mercato coperto di Campagna Amica riapre i battenti. Nuovo appuntamento sabato, sempre nel quartiere Tassina, dalle 8.30 e fino alle 12.30. Per entrare al mercato è necessario indossare la mascherina, all'ingresso è a disposizione di tutti i visitatori un punto di igienizzazione. Coldiretti invita i cittadini a mantenere la distanza sociale di sicurezza e a non toccare la merce esposta. Per gli altri mercati all'aperto di Campagna Amica Rovigo non ci sono state variazioni, giorni e orari sono rimasti gi stessi: il lunedì dalle 15 alle 19 nel quartiere Commenda di Rovigo, il giovedì dalle 8.30 alle 12.30 a Occhiobello e il venerdì mattina dalle 8.30 alle 12.30 a Villadose.

Prodotti sani e a chilometri zero, come ricorda Coldiretti. «Nei nostri mercati è possibile trovare una ricca offerta di ortofrutta, rigorosamente di stagione e trasformati come conserve e confetture. Inoltre si trovano carni e trasformati sia avicunicoli che bovini e suini, vino, miele, prodotti da forno come pane, grissini, brioche e biscotti, formaggi freschi o stagionati, gelato e altro. Tutti i prodotti sono di provenienza agricola dal produttore al consumatore, senza intermediazione».

