Domani s'inaugura il bosco urbano con giostra gratis in piazza Garibaldi

NATALE IN CITTÀROVIGO Da domani si accende il Natale anche in piazza Garibaldi. L'inaugurazione del Bosco urbano allestito da Asm Set davanti all'ex Borsa è prevista alle 17, con il via delle iniziative dedicate alle festività. La grande novità infatti di quest'anno è il carosello, una giostra girevole, messa a disposizione gratuitamente.NUOVA GIOSTRALa giostra inizierà a girare proprio domani, a disposizione di tutti i bambini che arriveranno in piazza Garibaldi. Numerose le iniziative messe a punto dall'azienda energetica polesana in...