LO SCREENING

ROVIGO Oltre tre quarti delle 53 positività emerse ieri, sono state scoperte in soggetti già tracciati o comunque già inseriti in screening, fra i quali anche una bambina di due anni. Segno che, ancora, nonostante l'impennata del contagio, l'attività di mappatura del Servizio igiene è ancora provvidenzialmente efficiente.

I TRACCIAMENTI

«Questo rimarca il direttore generale Antonio Compostella - è stato uno dei nostri elementi di forza nel contenimento del contagio nei mesi scorsi, che ovviamente è messo a dura prova quando iniziamo ad avere un centinaio di positivi al giorno, perché per ogni caso devono essere contattate mediamente cinque persone, intervistarle e dedicare almeno una mezz'ora ciascuno per avere e dare tutte le informazioni. Per questo stiamo cercando di rafforzare il Servizio igiene, ma sta aumentando ovunque la necessità di personale: il problema in questo momento è quello di trovare le persone da assumere».

PUNTI AD ACCESSO DIRETTO

La prima trincea nel fronteggiare l'avanzata del virus resta quella dei tamponi. Ieri, infatti, sono state 12 le positività riscontrate in soggetti esterni alla mappatura del Sisp, che per l'insorgere di sintomi si sono presentati ai punti di esecuzione dei tamponi ad accesso diretto ed ai pronto soccorso, tre dei quali, una 80enne, una 79enne ed un 57enne, poi ricoverati. Nelle ultime 24 ore i tamponi rapidi eseguiti in Polesine sono stati oltre 1.200, ai quali si sommano i circa 500 tamponi molecolari. «Numeri importanti per le nostri dimensioni», sottolinea Compostella che ha preannunciato la nascita, domani, della terza Usca, l'Unità speciale di continuità assistenziale, a Rovigo, con altri 6 medici che si aggiungono agli 11 già attivi nelle due Usca già esistenti nel Delta e in Alto Polesine e che in questi giorni hanno corso da un capo all'altro della provincia senza risparmiarsi.

L'aggravarsi della situazione e le maggiori necessità dovrebbe accelerare anche la creazione di una quarta Usca. Il rafforzamento dell'attività di esecuzione dei tamponi passa anche dalla riorganizzazione dei punti di esecuzione dei tamponi ad accesso diretto. Al punto dell'ospedale di Rovigo, aperto 24 ore su 24, nel turno dalle 20 alle 8 di ieri mattina sono stati eseguiti ben 147 tamponi rapidi. Ormai si viaggia sempre su medie simili. E, per aumentare il servizio e ridurre i disagi che si sono verificati per le lunghe attese in alcuni orari, per l'eccessivo afflusso, da novembre verrà estesa fino alle 20 l'attività del punto tamponi di Adria. Un'ulteriore mano su questo fronte dovrebbe arrivare poi dai medici di medicina generale, ai quali sono stati già da tempo distribuiti 5mila tamponi rapidi sul cui utilizzo l'Ulss non ha ancora riscontri.

Oggi si terrà un importante confronto a livello regionale, al quale parteciperà anche il presidente dell'Ordine dei medici di Rovigo Francesco Noce, per articolare a livello locale l'accordo collettivo nazionale sottoscritto mercoledì a Roma, che prevede un compenso economico, con lo stanziamento di 30 milioni di euro, e particolari condizioni. «Fra queste spiega Compostella anche la possibilità di avere degli spazi da parte dei Comuni, come sta già avvenendo in qualche caso per le vaccinazioni, per evitare di fare questa attività nei loro ambulatori. Poi sarà la Regione a definire il fabbisogno quotidiano, modalità di tracciamento e indicazioni su come caricare gli esiti sulla piattaforma regionale in modo che permetta l'immediata presa in carico da parte dei Sisp. Con i medici di famiglia si sta ragionando anche sulle attività legate all'assistenza dei pazienti positivi che non hanno bisogno di ricovero ma di assistenza medica a domicilio, non solo delle Usca. Un'attività importantissima per salvaguardare i posti letto negli ospedali. Rimane sempre fermo il compito importantissimo della gestione della cronicità a livello territoriale. Perché parliamo di Covid, ma non è che per la sua presenza le altre malattie se ne sono andate».

