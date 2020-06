LA TRAGEDIA DEL LAGO

BOARA Sarà piazza Athesia, la piazza principale di Boara Pisani, di fronte al municipio, a ospitare domani mattina la celebrazione del funerale di Gianni Rizzo, il 36enne ucciso da un fulmine lunedì pomeriggio mentre era impegnato in una battuta di pesca sportiva al Lago di Bolsena. La cerimonia comincerà alle 10.30 e a concelebrarla insieme a don Fabrizio Girardi arriverà da Maserà anche l'ex parroco di Boara Pisani, don Roberto Barotti. Nel piccolo Comune a cavallo tra le province di Padova e Rovigo sono infatti attese tantissime persone, che sicuramente non vorranno perdere l'opportunità di dare l'ultimo saluto al giovane campione di bass fishing. Impossibile contenerle tutte nella piccola chiesa del paese: da qui la decisione di spostarsi nella piazza, che sarà presidiata anche dai volontari della Protezione Civile e dagli agenti della Polizia Locale.

BARCA IN PIAZZA

La giovane vedova di Gianni, Claudia Carbonin, sta mettendo tutte le sue forze nell'organizzazione della cerimonia. Pare che in piazza sarà fatta arrivare addirittura la barca del 36enne, agganciata alla sua auto, e che la bara sarà appoggiata sopra l'imbarcazione. La famiglia, infatti, vuole così ricordare Gianni e onorarne la memoria con le cose che amava di più. Proprio per questo nella bara, accanto al corpo, sarebbe stata messa anche una canna da pesca. La salma del 36enne è arrivata ieri a Boara, accompagnata dalla mamma Gianna, dal papà Lucio e dalla moglie Claudia, con i quali Gianni era sceso nel Lazio lo scorso lunedì, per trascorrervi qualche giorno di relax. I familiari di Gianni hanno spiegato che subito dopo pranzo il 36enne era uscito per la battuta di pesca e che le condizioni meteorologiche non erano tali da destare preoccupazione. La tempesta è arrivata all'improvviso e non ha lasciato scampo allo sfortunato sportivo. Già nel pomeriggio di ieri è così iniziata la mesta processione fuori dalla casa di via Marconi, con tantissime persone che hanno voluto stringersi attorno alla famiglia Rizzo, comprensibilmente distrutta dal dolore.

