LE ESEQUIE

ROVIGO Sarà la chiesa di San Francesco, domani alle 16, ad accogliere familiari e amici di Paolo Ambroso, per l'ultimo saluto dopo la tragedia che si è compiuta nel primo pomeriggio di domenica, sui sentieri del Gruppo del Monte Cavallo, sulle Prealpi bellunesi, dove ha perso la vita precipitando in un tratto esposto, su un ghiaione. Una caduta di diverse decine di metri, che gli è risultata fatale nonostante il disperato tentativo di soccorrerlo da parte dell'amico e compagno di escursione, anche lui di Rovigo, e poi dell'elisoccorso del Suem di Pieve di Cadore.

CHITARRISTA DIPLOMATO

Paolo, diplomato in chitarra al Conservatorio Venezze, aveva fatto della musica, passione coltivata fin da piccolo, la propria professione, sia come insegnante a scuola, che come musicista. Faceva parte del gruppo L'Istrice, ma il suo percorso artistico gli aveva fatto attraversare generi ed esperienze diverse. Aveva 41 anni e lascia la moglie Alice e tre figlie piccole, oltre ai genitori Teresa Felisatti e Gianni Ambroso, con un passato nelle fila della Rugby Rovigo fra anni 60 e 70.

Per il funerale,visti i soli 150 posti a sedere in chiesa, saranno collocati anche alcuni amplificatori all'esterno. E la musica, così come è stata al centro della vita di Paolo, accompagnerà la cerimonia, con venti chitarristi e un gruppo di archi che suoneranno per lui, maestro degli strumenti a corda.

