Dopo l'autopsia è arrivato il via libera per i funerali di Enzo Ciri Mazzetto, 82enne di Rovigo stroncato dal coronavirus alcuni giorni fa. In ospedale per un delicato intervento chirurgico, Mazzetto aveva contratto il virus ed era stato ricoverato nel reparto di Malattie infettive, dove è venuto mancare nella notte tra sabato e domenica. I funerali si terranno domani alle 10.30, in città, nella chiesa parrocchiale di San Francesco....