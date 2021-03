Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOROVIGO Come diceva Gino Bartali, L'è tutto sbagliato, l'è tutto da rifare. La gara della Camera di commercio per l'affidamento dello storico Caffè Borsa non ha vincitori. La commissione tecnica incaricata di valutare le candidature al bando per la locazione dell'immobile di piazza Garibaldi ha ritenuto non valide le offerte tecniche presentate dai due concorrenti ammessi alla gara. Dalla nota stampa diffusa dall'ente camerale,...