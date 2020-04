VENETO STRADE

ROVIGO Tutte le strade portano a Roma, ma le tute a Rovigo le ha portate Veneto Strade. Ieri il direttore generale dell'Ulss Antonio Compostella non ha mancato di ringraziare, oltre alle tante persone che in vario modo hanno manifestato la propria vicinanza agli operatori, soprattutto con dolci donazioni di colombe o uova di cioccolato nel periodo pasquale, e sono stati davvero tanti, anche il direttore generale di Veneto Strade, Silvano Vernizzi.

DONAZIONI

«Veneto Strade, in un momento di carenza di tute protettive, un dispositivo di protezione individuale essenziale per lacune attività a rischio, in un paio d'ore ha fornito una dotazione di tute protettive a corpo intero che vengono usate dagli operatori dal Suem. Un grazie va a Silvano Vernizzi».

Veneto Strade è la società creata dalla regione per la costruzione e la gestione della rete stradale d'interesse regionale, negli ultimi mesi al centro di un riassetto complessivo dopo le vendite di quote da parte di alcune province che erano a loro volta fra i soci.

Martedì ha fornito all'Ulss Polesana ben 50 tute a corpo intero, di quelle che sono tenute in magazzino per eventuali interventi in caso di calamità naturali o interventi di contenimento di rischi chimici batteriologici. Tute preziose per gli operatori sanitari, che devono fare i conti con la scarsità di questo genere di protezioni di massima sicurezza, a fronte di un mercato sconvolto a livello internazionale dall'aumento esponenziale della richiesta dovuta al diffondersi planetario della pandemia da Coronavirus.

SICUREZZA

Tute che verranno destinati a medici e personale dei servizi di urgenza ed emergenza del 118.«Come polesano sottolinea Vernizzi - ho seguito e seguo con attenzione l'evolversi della situazione e quando sono venuto a conoscenza della mancanza di alcune tipologie di dispositivi di protezione individuale, ho fatto avere alla Direzione generale dell'Azienda sanitaria polesana 50 tute a coperta intera: spero possano essere utile nel superamento della fase critica della epidemia da Covid- 19».

Fra le tante azioni di generosità nei confronti del personale sanitario polesano, nonché dei Centri di salute mentale, negli ultimi giorni, le aziende Bauli e Melegatti hanno donato dolci pasquali ai reparti di Ginecologia e Pediatria di Rovigo. Dolci sono stati donati anche da Borsari Maestri Pasticceri di Badia Polesine, dal Centro Commerciale la Fattoria, dalla Coop di Rovigo e dall'Associazione nazionale carabinieri. Un anonimo donatore ha invece fatto trovare delle grosse uova al Dipartimento per le dipendenze, il Serd di via Gramsci, mentre il Gruppo Podisti Porto Tolle Nano Laurenti ha mandato delle pizze agli operatori di Rianimazione, Pronto soccorso e Malattie infettive di Rovigo.

