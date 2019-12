Dolce Natale in Tassina con bieticoltori e Coldiretti

MERCATO COPERTO

ROVIGO La dolcezza sarà al centro del mercato coperto di Campagna Amica in Tassina che si terrà oggi dalle 8,30 alle 13 grazie alla collaborazione con Coprob, la Cooperativa produttori bieticoli.

Oltre al normale funzionamento del mercato agricolo, i clienti che faranno la spesa pre-natalizia verranno omaggiati con un pacchetto di zucchero e una ricetta per fare un dolce con questo regalo offerto da Coprob.

PRODUTTORI BIETICOLI

«Siamo ben lieti di ospitare nel nostro mercato coperto gli amici di Coprob - commenta Carlo Salvan, presidente di Coldiretti Rovigo Li ringrazio per aver sposato la nostra iniziativa natalizia: assieme a tutti i nostri prodotti del mercato coperto i clienti potranno avere dello zucchero 100% italiano da usare nelle ricette, un ingrediente fondamentale della nostra cucina e che viene da una coltura come la barbabietola da zucchero che ha lunga tradizione storica nella nostra regione e anche nella nostra provincia».

Coprob è la cooperativa che raggruppa i produttori bieticoli. A oggi è l'unica filiera di zucchero 100% italiano con una produzione di 280 mila tonnellate negli stabilimenti di Minerbio, in provincia di Bologna, e Pontelongo, in quella di Padova. Proprio alcuni soci rodigini delle cooperativa, assieme a collaboratori di Campagna Amica Rovigo, si occuperanno della distribuzione dello zucchero ai clienti del mercato. Per i più piccoli, invece, ci sarà una bella sorpresa: nuvole di zucchero filato saranno preparate sul momento per loro.

Durante la mattinata sarà anche possibile ricevere informazioni sullo zucchero italiano: è importante che il consumatore sia a conoscenza delle sue caratteristiche e che sappia come riconoscerlo al momento dell'acquisto. Inoltre, sarà anche l'occasione per conoscere alcuni agricoltori pionieri della barbabietola da zucchero biologica, il quale zuccherò, chiamato Nostrano, sarà presentato a gennaio 2020 in anteprima mondiale.

Parallelamente proseguirà anche l'iniziativa corale dei produttori del mercato coperto A Natale un regalo originale i quali possono preparare, anche su prenotazione preventiva, le ceste di Natale con i loro prodotti per un regalo diverso dal solito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA