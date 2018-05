Dogi paralimpici, prosecco batte champagne

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'EVENTOI Dogi paralimpici sono imbattibili: ieri al palasport di Rovigo la selezione triveneta di rugby in carrozzina ha ottenuto l'undicesima vittoria in altrettante gare giocate, superando 58-28 la squadra francese che sotto l'insegna del Tolone ha riunito anche atleti di Montpellier e Tolosa nel Crédite Agricole FriulAdria test match.INIZIO EQUILIBRATOÈ stato spettacolo sul parquet, dopo un primo parziale in equilibrio grazie ai blocchi efficaci della difesa francese, che almeno nei primi due periodi ha procurato qualche sofferenza ai...