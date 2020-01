Dodici scatti sugli scorci più belli della città

IL CALENDARIO

ROVIGO I luoghi più belli di Rovigo in uno scatto che fissa i mesi dell'anno. Loris Slaviero di StudioAdvision ha consegnato al sindaco Edoardo Gaffeo il calendario che realizza ogni anno, attraverso foto di palazzi, piazze, monumenti e particolari scorci della città. «È un omaggio a Rovigo ha spiegato Slaviero -, un piccolo gesto di valorizzazione che continuiamo a fare con piacere grazie a diversi sponsor che permettono la realizzazione e distribuzione gratuita, ai quali va il nostro ringraziamento». Una produzione che continua da sei anni, tanto da diventare un atteso appuntamento per un calendario sicuramente da collezionare.«Quest'anno ha continuato Slaviero -, è una data particolare così come presentata in copertina 920-2020 Rovigo, 1.100 anni di storia. In questa edizione abbiamo dato risalto alle fotografie in formato verticale presentando i luoghi tra la storia della città passando dall'interno della torre Donà alla facciata di palazzo Angeli al soffitto del Ridotto del Teatro e ad altri speciali punti di vista che raccolgono l'essenza della nostra piccola perla. Dodici scatti non sono sufficienti per raccontare tutte le bellezze della nostra città, ma danno nell'insieme una visione ampia fatti di scorci che ogni anno vengono presentati con punti di vista diversi, come è soggettiva e diversa l'interpretazione dello scatto».

Il calendario è stato distribuito all'inizio dell'anno in alcuni negozi e locali del centro storico. Partner dell'iniziativa è Rovigoinfocitta.it, il blog magazine che divulga e promuove gli eventi e le attività del territorio.

R.Mer.

