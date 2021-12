(F. Cam.) Anno nuovo vita nuova? Un'opportunità arriva proprio dalle Camere di commercio di Venezia-Rovigo e di Padova, che hanno indetto un bando di concorso pubblico unitario per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di 12 figure amministrative di diverso profilo professionale, da inquadrare nella categoria C del comparto delle Funzioni locali. Sui posti messi a concorso, così come previsto dalle specifiche norme di legge, 4 sono riservati a volontari delle forze armate e 1 per i disabili disoccupati. Per partecipare alla selezione, è disponibile nella sezione bandi del sito internet camerale il bando integrale con le indicazioni relative ai requisiti e alla modalità di presentazione della domanda. L'eventuale prova preselettiva si svolgerà il 20 gennaio, la conferma dell'effettuazione della prova e le modalità di svolgimento, compresa la sede e l'orario, saranno rese note con un avviso sui siti camerali il 4 gennaio. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il termine perentorio delle 23:59 del 7 gennaio 2022 attraverso i siti internet della Camera di commercio di Venezia-Rovigo all'indirizzo www.dl.camcom.it, e della Camera di commercio di Padova su www.pd.camcom.it, nella sezione Bandi di concorso. Informazioni possono essere richieste a concorsoveropd@dl.camcom.it.



