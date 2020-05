L'EPIDEMIA

ROVIGO Il giorno del cosiddetto contagio zero è arrivato anche per il Polesine, proprio il 4 maggio, primo giorno della Fase due. Ieri, infatti, non è stato riscontrato alcun nuovo caso di positività rispetto ai 437 emersi fra i residenti in Polesine dall'inizio dell'epidemia. E, più precisamente, dal 28 febbraio, quando arrivò il primo risultato di positività ad un tampone. Era dal 10 marzo che il bollettino non registrava uno zero nella casella delle nuove positività. Il primo giorno senza contagi fa registrare un arretramento significativo anche del numero degli attuali positivi, visto che si sono registrate ben 12 nuove guarigioni, con il totale arrivato a 167. Sostanzialmente, quindi, il numero delle persone attualmente positive si attesta attorno a 200. Oltre la metà è riconducibile alle strutture residenziali, in gran parte agli Istituti Polesani di Ficarolo e alla Casa Sacra Famiglia di Fratta. Le persone in isolamento domiciliare, invece, sono 603. L'ulteriore buona notizia è che delle quattro persone attualmente ricoverate in Terapia intensiva, su un totale complessivo di 30, tutte al San Luca, ben tre sono state estubate, cioè staccate dal ventilatore polmonare perché in grado di respirare autonomamente. Dopo una fase di svezzamento, dovrebbero quindi essere trasferite nei reparti a minore intensità. La rianimazione Covid potrebbe quindi restare con un solo paziente a fronte di venti posti attivati per fronteggiare la fase emergenziale.

QUADRO TRANQUILLIZZANTE

Un quadro, quindi, che sembra volgere al sereno, ma c'è più di un ma. Innanzitutto sul fatto che la quota dei casi di positività che sono emersi non è che una parte del totale. Anche per questo è importante l'opera di screening che l'Ulss Polesana sta continuando a portare avanti. I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 12.500. «L'attività di screening prosegue ribadisce il direttore generale Antonio Compostella - Prima di tutto al personale dell'azienda sanitaria, ai pediatri, ai medici di medicina generale, ai farmacisti, agli operatori delle forze dell'ordine, della polizia locale, della protezione civile, ma anche delle associazioni di volontariato. Al momento non ci sono positività riscontrate. Per quanto riguarda polizia, carabinieri e guardia di finanza i numeri sono ancora piccoli, ma tutti i tamponi sono negativi. L'attività sta proseguendo quotidianamente e vi sono cadenze periodiche per la ripetizione. Per esempio, per il personale dell'Ulss che opera nelle aree più a rischio è prevista la ripetizione del tampone ogni 10 giorni, mentre nelle case di riposo ogni 20 giorni. È uno sforzo importante: significa l'esecuzione quotidiana di circa 650-700 tamponi, in parte processati nel laboratorio di Trecenta, in parte a Padova. Un impegno che durerà fino a quando sarà presente il Coronavirus. Che senso ha questo grande monitoraggio? Serve per individuare il prima possibile eventuali casi di positività in modo da non dar luogo a nuovi focolai. Ora ci sono più persone che si muovono, che escono da casa, quindi bisogna ricordarsi che questo avviene in presenza del Coronavirus e che rimangono fondamentali le indicazioni più volte ripetute: evitare assembramenti, mantenere le distanze, usare guanti e mascherine».

