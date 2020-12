SICUREZZA

ROVIGO Due passi insieme alla mamma e il cellulare che cade inavvertitamente a terra: una 12enne rodigina ha perso così, domenica, il proprio smartphone durante una breve passeggiata. Insieme alla madre, ha rifatto lo stesso percorso, senza trovarlo. Poi, sempre con l'aiuto della mamma, ha fatto ricorso anche all'applicazione installata che permette di geolocalizzare il cellulare in caso di smarrimento o furto. Così, con un altro telefono, ha digitato il 113 e ha chiesto aiuto alla polizia, già indicando quale fosse l'indirizzo dove, secondo la app, il telefono risultava essere stato portato. I poliziotti sono quindi intervenuti e hanno quindi bussato alla porta del numero civico corrispondente. Ad aprire loro, un uomo, residente in città: anche lui era andato a passeggiare, ha spiegato, aveva visto il telefono e lo aveva raccolto. Lo ha quindi subito consegnato agli agenti spiegando che era comunque sua intenzione di portarlo la mattina successiva in Questura in quanto aveva tentato invano di rintracciarne il proprietario. A riconsegnare alla giovanissima rodigina il suo telefono, con un lieto fine in pieno clima natalizio, è stata così la polizia.

